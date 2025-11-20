Procuraduría exige acciones por deterioro y microtráfico en el Palacio Nacional de Cúcuta

Cúcuta.

La Procuraduría Regional de Norte de Santander le pidió al alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo Peñaloza, y al comandante de la Policía Metropolitana, coronel Libardo Fabio Ojeda Eraso, tomar medidas urgentes por la crítica situación de inseguridad y deterioro que se vive en el sector del Palacio Nacional, donde está ubicado el Edificio Santander.

En un documento enviado a ambas autoridades, la Procuraduría advierte que la zona permanece ocupada por habitantes de calle, consumidores de drogas y expendedores, lo que ha generado un ambiente de inseguridad, insalubridad y afectación a las entidades públicas que funcionan allí, entre ellas la DIAN, la Registraduría, Medicina Legal y la Academia de Historia de Norte de Santander.

El organismo señaló que esta situación no solo compromete el orden público, sino que también refleja la falta de atención integral a la población habitante de calle, recordando que la Corte Constitucional ha establecido que se trata de un grupo con especial protección del Estado.

Además, alertó por el deterioro del entorno del Edificio Santander, considerado patrimonio cultural, y por la presencia activa de microtráfico en el sector.

Ante este panorama, la Procuraduría pidió a la Policía reforzar la vigilancia y mantener presencia permanente en el lugar.

También solicitó a la Alcaldía, a través de la Oficina de Bienestar Social, implementar de inmediato un plan de atención social que permita reubicar y atender a estas personas, y a la empresa Veolia intensificar las labores de limpieza y desinfección para recuperar el espacio público.

El organismo solicitó a las entidades entregar, en un plazo máximo de cinco días, un informe con las acciones que ya se están ejecutando o que se adoptarán para enfrentar esta problemática, y recordó que su función preventiva busca proteger a la comunidad sin interferir en las decisiones administrativas de cada institución.