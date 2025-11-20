Polémica por gesto de pistola y ofensas de un concejal contra la gobernadora del Tolima

Tolima

En plena sesión de la corporación, el presidente del Concejo Municipal de Ortega, Luis Eduardo Suárez, lanzó una serie de desobligantes declaraciones en contra de la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, y hasta esgrimió el gesto de pistola con su mano en contra de la mandataria seccional.

El polémico episodio surgió luego de que en el Concejo apareciera la propuesta de pedir la intervención de la Secretaría de Infraestructura del Tolima para atender un puente en mal estado en el municipio de Ortega, lo que generó molestia en el presidente de la corporación, ya que, según él, en otra oportunidad también elevaron una solicitud de este tipo sin lograr ningún resultado.

“Ni siquiera nos contestó. Entonces, ¿qué podemos esperar de una vaca que no puede parir? ¿Nos toca inyectarla o qué? (…) Esa señora no ha tenido voluntad política con nosotros. El presidente Petro, para callarle la jeta, le llegó con una maquinaria al departamento para decirle que el enemigo ahí le mandaba”, aseveró Suárez.

El concejal del movimiento Alianza Democrática Amplia (ADA), a su vez, se mostró defraudado por el apoyo brindado a la hoy gobernadora del Tolima en las elecciones del 2023.

“¿Qué esperamos de esta gobernadora que nos dimos la pela, votamos por ella, y adónde nos ha ayudado? (…) Es preferible, ganamos plata escribiéndole al Gobierno nacional que al gobierno departamental”, esgrimió el concejal.

Las reacciones

Las declaraciones del cabildante generaron una ola de reacciones en el Tolima, especialmente de solidaridad hacia la gobernadora Matiz. El alcalde de Ortega, Diego Matiz, le pidió al concejal de su municipio que se retracte de sus desafortunadas palabras.

“Queremos rechazar contundentemente las declaraciones del presidente del Concejo del municipio de Ortega, concejal Luis Eduardo Suárez, quien de forma grosera y vulgar se ha referido en contra de la mejor gobernadora del país, nuestra gobernadora Adriana Magali Matiz; y quiero invitar al concejal Luis Eduardo Suárez a que públicamente se retracte de lo que dijo en el Concejo del municipio de Ortega”, manifestó el mandatario local.

Por su parte, la secretaria de la Mujer del Tolima, Sandra Mahecha, tildó de ofensivas e inaceptables las declaraciones. “Rechazamos las expresiones recientes del presidente del Concejo del municipio de Ortega, Luis Eduardo Suárez, cuyas declaraciones son ofensivas, desobligantes y totalmente inaceptables. Es importante aclarar que la actitud de este señor no representa a los legisladores ni representa al Concejo de Ortega”, acotó Mahecha.

Finalmente, Gloria Monroy, compañera de corporación de Suárez, aseguró que las polémicas declaraciones “no representan el sentir de todo el Concejo. Las diferencias políticas no justifican el maltrato a la mujer”.