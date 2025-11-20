Petro defendió compra de aviones Gripen y pidió publicar contrato: no hubo comisiones, es tropelía

No para la polémica por la compra de los aviones militares con la empresa sueca, pues se ha hablado de posibles comisiones y hasta la presunta injerencia de la primera dama, Verónica Alcocer para su adquisición.

Pero el presidente Gustavo Petro le salió adelante a los señalamientos y en medio de la alocución presidencial, defendió la compra de los 17 aviones Gripen a la compañía sueca Saab, y aseguró en que tiene certeza de que nadie sacó comisiones por esta adquisición.

Por lo cual, solicitó publicar el contrato para demostrar la transparencia de su ejecución y demostrar en que no incurrieron en irregularidades.

“He pedido que se publiquen todos los datos del contrato, que se firmó hace unos días. Y en esa medida decir que recibimos comisiones es una completa tropelía”, puntualizó.

Contraloría puso bajo la lupa el contrato de los Gripen

La Contraloría pidió al ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, enviar toda la información del contrato por 16,5 billones de pesos (unos 4.387 millones de dólares) con la compañía sueca Saab, para la adquisición de estos aviones militares, ante la polémica que se presentó por supuesta corrupción y la presunta injerencia de la primera dama Verónica Alcocer en esta compra.

El jefe de la Cartera respondió y aseguró que el proceso se adelantó “con total transparencia”y bajo estrictos protocolos técnicos, financieros y de seguridad nacional.