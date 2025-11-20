Perdón a las madres que perdieron a sus hijos: Petro por muerte de menores en bombardeos

“Perdón a las madres que ven morir a sus hijos en combate, tanto en el campo de los adultos como en el de los menores”, de esta manera el presidente Gustavo Petro inició la alocución presidencial, en la que habló sobre las verdaderas razones detrás de los bombardeos en el país.

En alocución, el jefe de Estado explicó que la violencia rural está impulsada por tres economías ilegales: los cultivos ilícitos, la explotación ilegal de oro y otros minerales, que dan origen a mafias y economías ilícitas, lideradas hoy por las disidencias de alias “Iván Mordisco”.

Por lo cual, reiteró en que no cesarán los bombardeos para combatir a estas disidencias, que lideran el reclutamiento de menores, quienes resultan siendo víctimas de estas ofensivas.

“Si lo hacemos ellos van a reclutar más niños, porque saben que la forma para que no los ataquemos con fuerza (…), es reclutar niños”, señaló.

¿Qué dijo sobre el reclutamiento de menores de edad?

El mandatario reiteró en que todos los menores que han muerto en bombardeos, son víctimas de reclutamiento forzado.

Explicó que en 1400 combates, se han identificado 13.666 menores victimas de este flagelo.

