Oferta de empleo en Bogotá ¿Cómo inscribirse? link y cargos disponibles: salarios de hasta 5 millones
Conozca aquí cómo aplicar a las vacantes que ofrecen en Bogotá en varios cargos, con salarios de hasta 4 SMMLV.
En la página de Bogotá se publicaron recientemente vacantes disponibles para varios cargos, dentro de la oferta se encuentran 496 vacantes para que pueda postularse a tiempo. La secretaría maneja la estrategia ‘Talento Capital’ en alianza con 22 empresas del sector privado, donde a partir de la modalidad virtual podrá postularse a los vacantes que ofrece Talento capital.
“Cada semana nos enfocamos en conectar a más personas con oportunidades laborales. Esta vez, casi 400 puestos de trabajo están pensados para quienes tienen poca experiencia, porque en Bogotá creemos que todos merecen una oportunidad para empezar y crecer laboralmente”, señaló Bibiana Quiroga, subdirectora de Empleo y Formación de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE).
¿Hasta cuándo va la oferta de empleo en Bogotá?
De esta manera, se habilitaron desde el 18 de noviembre y van hasta este sábado 22 de noviembre. Asimismo, tenga en cuenta que 397 puestos requieren un año o menos de experiencia, lo que corresponde a un 80% del total de cupos.
Cargos disponibles para aplicar a oferta de empleo
Estos son los puestos que dispone la oferta de empleo que difundió la secretaria:
- Analista senior de operaciones.
- Analista senior de ingeniería logística.
- Analista senior de macro layout.
- Analista SIG.
- Coordinador de impuestos.
- Especialista cuentas por pagar.
- Gestor inmobiliario.
- Senior planner.
- Vendedora de mostrador.
- Carpintero.
- Operario de acrílico.
- Operarios de producción.
- Vendedores fines de semana.
- Conductores licencia C2 - C3.
- Auxiliar operativo cargue/descargue.
- Mensajero motorizado.
- Asesor comercial.
- Asesor de cobranza.
- Jefe de talento humano.
- Programador de cirugía.
- Auxiliar de lavado de instrumental quirúrgico.
- Asistente posventa.
- Asesor comercial posventa.
- Asesor comercial PAP.
- Meseros, cajeros y vendedores.
- Coordinador de servicios de enfermería.
- Mercaimpulsador.
- Oficial de obra.
- Vendedor tienda a tienda.
- Transportador tienda a tienda.
- Mercaderista con o sin experiencia.
- Auxiliar de bodega.
- Auxiliar de operaciones logísticas.
- Captador de fondos.
- Operadores de servicios generales.
- Prevendedor, supernumerario, asesores comerciales, conductores, asesores de ventas.
- Mecánico automotriz.
- Cajero.
- Auxiliar de dietas hospitalarias con experiencia.
- Asesor integral zona cerrada.
- Asesor comercial CVS.
- Promotor de venta.
- Auxiliar de bodega (experiencia en químicos).
- Operario de producción.
- Operador de horno / técnico electromecánico.
- Supervisor de mantenimiento.
- Tech lead.
- Auxiliar de enfermería domiciliario.
- Operaria de confección.
- Bodeguero.
- Cajero.
- Conductor.
Trabajo en Bogotá 2025: ¿Cómo es el proceso de inscripción? Este es el paso a paso
Si está interesado en aplicar, teniendo en cuenta los cargos mencionados anteriormente, siga este paso a paso:
- Registrarse a www.serviciodeempleo.gov.co
- Cargar su hoja de vida actualizada
- Revisar las vacantes y aplicar a la que sea de su interés
Asistir a jornada presencial
Para poder recibir orientación presencial debe acudir a la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, el cual se ubica en la carrera 13 # 27-00, local 12, de lunes a viernes con un horario de 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m.