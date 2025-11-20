Oferta de empleo en Bogotá ¿Cómo inscribirse? link y cargos disponibles: salarios de hasta 5 millones

Imagen de referencia a oferta de empleo en Bogotá 2025/ Getty Images / VioletaStoimenova

En la página de Bogotá se publicaron recientemente vacantes disponibles para varios cargos, dentro de la oferta se encuentran 496 vacantes para que pueda postularse a tiempo. La secretaría maneja la estrategia ‘Talento Capital’ en alianza con 22 empresas del sector privado, donde a partir de la modalidad virtual podrá postularse a los vacantes que ofrece Talento capital.

“Cada semana nos enfocamos en conectar a más personas con oportunidades laborales. Esta vez, casi 400 puestos de trabajo están pensados para quienes tienen poca experiencia, porque en Bogotá creemos que todos merecen una oportunidad para empezar y crecer laboralmente”, señaló Bibiana Quiroga, subdirectora de Empleo y Formación de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE).

¿Hasta cuándo va la oferta de empleo en Bogotá?





De esta manera, se habilitaron desde el 18 de noviembre y van hasta este sábado 22 de noviembre. Asimismo, tenga en cuenta que 397 puestos requieren un año o menos de experiencia, lo que corresponde a un 80% del total de cupos.

Cargos disponibles para aplicar a oferta de empleo

Estos son los puestos que dispone la oferta de empleo que difundió la secretaria:

Analista senior de operaciones.

Analista senior de ingeniería logística.

Analista senior de macro layout.

Analista SIG.

Coordinador de impuestos.

Especialista cuentas por pagar.

Gestor inmobiliario.

Senior planner.

Vendedora de mostrador.

Carpintero.

Operario de acrílico.

Operarios de producción.

Vendedores fines de semana.

Conductores licencia C2 - C3.

Auxiliar operativo cargue/descargue .

. Mensajero motorizado.

Asesor comercial.

Asesor de cobranza.

Jefe de talento humano.

Programador de cirugía.

Auxiliar de lavado de instrumental quirúrgico.

Asistente posventa.

Asesor comercia l posventa.

l posventa. Asesor comercial PAP.

Meseros, cajeros y vendedores.

Coordinador de servicios de enfermería.

Mercaimpulsador.

Oficial de obra.

Vendedor tienda a tienda.

Transportador tienda a tienda.

Mercaderista con o sin experiencia.

Auxiliar de bodega.

Auxiliar de operaciones logísticas.

Captador de fondos.

de fondos. Operadores de servicios generales.

Prevendedor, supernumerario, asesores comerciales, conductores, asesores de ventas.

Mecánico automotriz.

Cajero.

Auxiliar de dietas hospitalarias con experiencia .

. Asesor integral zona cerrada.

Asesor comercial CVS.

Promotor de venta.

Auxiliar de bodega (experiencia en químicos).

Operario de producción.

de producción. Operador de horno / técnico electromecánico.

Supervisor de mantenimiento.

Tech lead.

Auxiliar de enfermería domiciliario.

Operaria de confección .

. Bodeguero.

Cajero.

Conductor.

Trabajo en Bogotá 2025: ¿Cómo es el proceso de inscripción? Este es el paso a paso

Si está interesado en aplicar, teniendo en cuenta los cargos mencionados anteriormente, siga este paso a paso:

Registrarse a www.serviciodeempleo.gov.co

Cargar su hoja de vida actualizada

Revisar las vacantes y aplicar a la que sea de su interés

Asistir a jornada presencial

Para poder recibir orientación presencial debe acudir a la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, el cual se ubica en la carrera 13 # 27-00, local 12, de lunes a viernes con un horario de 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m.