“Muchos de los que nos atacan nos piden favores por la puerta de atrás”: presidente de Grupo Keralty

En una alocución presidencial, Gustavo Petro planteó la posibilidad de prohibir el ingreso al país de Joseba Grajales, presidente del Grupo Keralty, empresa propietaria de Sanitas. Esto ocurrió después de que el mandatario se retractara por haber calificado a Grajales como “criminal”.

El grupo Keraly respondió al mandatario por medio de una carta firmada por el español, en la que se recalca que: “Muchos de los que hoy nos atacan públicamente nos buscan en secreto. Por la puerta de atrás o mediante llamadas discretas piden atención para sus hijos, para sus padres, para sus amigos y para ellos mismos. Nos calumnian ante los micrófonos, pero confían su salud en nuestras manos cuando la vida les pone a prueba. Y, aun así, los atendemos. Porque no discriminamos. Porque nuestra vocación no depende del discurso de turno. Porque cuidar es un deber moral, no un gesto político”.

Además, la empresa señala que, su compromiso no depende de coyunturas políticas, “y si alguien quiere hablar de patriotismo, que empiece por contar cuántas vidas ha salvado, cuántos empleos de calidad ha generado, cuántos impuestos ha pagado y qué ha construido para su país”, afirman en el comunicado y añaden que: “Muchos de quienes hoy levantan el dedo en señal de juicio no han aportado ni una fracción de lo que hemos entregado durante más de cuarenta años en impuestos, empleo, inversión, ciencia y servicio".

Finalmente, Keralty pide respeto por lo construido y sostiene que su arraigo en Colombia es innegable. “Solo exigimos lo justo: que se respete lo que hemos construido, que la verdad prevalezca sobre el populismo y que se reconozca que esta también es nuestra casa. Y si alguien aún lo duda, basta mirar nuestras cifras: millones de colombianos han sido cuidados por nuestras manos; decenas de miles de familias se sostienen hoy con empleos dignos generados por nuestra organización; hemos pagado impuestos de manera ejemplar; y hemos salvado incontables vidas”, finaliza.