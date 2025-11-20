Miguel Uribe Londoño propuso que el Ministerio de Defensa pase a llamarse ‘Ministerio de Guerra’

Colombia

Miguel Uribe Londoño, padre del asesinado senador Miguel Uribe Turbay y ahora precandidato presidencial del Centro Democrático, viajó a una serie de encuentros en los Estados Unidos en medio de las tensiones que el Gobierno Petro ha tenido con la administración de Donald Trump.

Tras reunirse con los congresistas republicanos Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez, el precandidato del uribismo entregó unas declaraciones sobre esa visita y la importancia de mejorar la relación con el país norteamericano.