Ibagué

Inicia la pavimentación de 200 vías urbanas en Ibagué

Las obras hacen parte del programa que mejorará la infraestructura de 500 cuadras con una inversión de $30 mil millones.

Avenida pedro Tafur en Ibagué

Avenida pedro Tafur en Ibagué

Julio Montiel

Ibagué

Desde este jueves 20 de noviembre la Alcaldía de Ibagué a través de la Secretaría de Infraestructura inicia la intervención de 200 cuadras que hacen parte de un contrato de $30 mil millones que permitirá la recuperación al finan del 500 vías de la capital del Tolima.

Las vías a intervenir cuentan con certificación de redes de acueducto y alcantarillado. Entre los sectores está el barrio Villa Marlén 1, Santa Bárbara y la avenida Pedro Tafur entre el barrio Palermo y la glorieta del Éxito.

“Estos tres sectores serán intervenidos con maquinaria amarilla y personal capacitado para desarrollar de manera efectiva las labores de pavimentación”, explicó Marco Matheus Saavedra, secretario de Infraestructura.

Es importante mencionar que las siguientes cuadras a intervenir no estarán habilitadas para el paso vehicular:

Avenida Padró Tafur, sentido Mirolindo-Éxito, entre el semáforo del barrio Palermo y la Glorieta de la carrera Quinta.

Barrio Villa Marlén l, en las calles 46 entre carrera 6A y 7, y en la carrera 6B entre calles 44 y 47.

Barrio Nueva Castilla, en la calle 121 entre carreras 4 sur y 1 sur.

Vale recalcar que en los próximos días se dará apertura a más frentes de trabajo en barrios que ya cuentan con la certificación de redes de acueducto y alcantarillado.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad