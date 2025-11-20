Inicia la pavimentación de 200 vías urbanas en Ibagué

Ibagué

Desde este jueves 20 de noviembre la Alcaldía de Ibagué a través de la Secretaría de Infraestructura inicia la intervención de 200 cuadras que hacen parte de un contrato de $30 mil millones que permitirá la recuperación al finan del 500 vías de la capital del Tolima.

Las vías a intervenir cuentan con certificación de redes de acueducto y alcantarillado. Entre los sectores está el barrio Villa Marlén 1, Santa Bárbara y la avenida Pedro Tafur entre el barrio Palermo y la glorieta del Éxito.

“Estos tres sectores serán intervenidos con maquinaria amarilla y personal capacitado para desarrollar de manera efectiva las labores de pavimentación”, explicó Marco Matheus Saavedra, secretario de Infraestructura.

Es importante mencionar que las siguientes cuadras a intervenir no estarán habilitadas para el paso vehicular:

•Avenida Padró Tafur, sentido Mirolindo-Éxito, entre el semáforo del barrio Palermo y la Glorieta de la carrera Quinta.

•Barrio Villa Marlén l, en las calles 46 entre carrera 6A y 7, y en la carrera 6B entre calles 44 y 47.

•Barrio Nueva Castilla, en la calle 121 entre carreras 4 sur y 1 sur.

Vale recalcar que en los próximos días se dará apertura a más frentes de trabajo en barrios que ya cuentan con la certificación de redes de acueducto y alcantarillado.