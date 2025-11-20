Filtración de información frustra operativos contra la minería ilegal en el Tolima

Tolima

Tras la muerte de cinco personas en una mina ilegal en el municipio de Ataco, y el hallazgo de un nuevo punto de explotación clandestina en Planadas, las autoridades del Tolima reconocieron que esta problemática ambiental y social desbordó por completo sus capacidades.

La directora de la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima), Olga Lucía Alfonso, reveló que todavía esperan que el Gobierno nacional instale un Puesto de Mando Unificado para tomar medidas conjuntas contra la minería ilegal.

“Situaciones como las que se están presentando en el sur del Tolima, especialmente en el municipio de Ataco, desbordan la capacidad operativa, técnica y financiera de los territorios. Los alcaldes no pueden enfrentar solos estas circunstancias. El Ejército y la Policía designada a este departamento también desborda su capacidad”, detalló la directora de Cortolima.

La funcionaria además remarcó que la presencia de grupos armados en la zona, como el frente Ismael Ruiz de las disidencias de las Farc, el cual al parecer controla las actividades de minería ilegal, también complica las intervenciones de las autoridades.

“Muestra de eso es que en los cuatro o cinco operativos que hemos hecho en articulación con Ejército y Policía, en el municipio de Ataco, no hemos podido concluirlos con el decomiso de los elementos, porque la comunidad, a la hora que sea, sale a impedir que podamos cumplir con esta tarea”, explicó Alfonso sobre una aparente instrumentalización por parte de grupos armados.

Además, llamó la atención la revelación que hizo la directora de Cortolima sobre posibles filtraciones de información desde el interior de la entidad u otras entidades del Estado, que darían aviso acerca de los operativos contra la minería ilegal.

“Es difícil establecer por dónde se filtra la información (…) No podría decir qué pasa, y tampoco tengo la información; además, tampoco es de mi competencia ese tema”, respondió al ser consultada sobre el tema.

Advertencia sobre la maquinaria

Por su parte, el teniente coronel Alejandro Poveda, comandante Operativo de la Policía Departamento Tolima, advirtió que, a partir de ahora, destruirán la maquinaria que hallen en los puntos donde se desarrolla la minería ilegal.

“Todo operativo nos va generando una lección aprendida. En el último operativo se optó por la destrucción de esa maquinaria, y esa va a ser la línea de trabajo. La invitación para las personas que están disponiendo de la maquinaria para minería ilegal: cuando se ingrese por parte de la Policía Nacional, la primera opción será la destrucción”, alertó Poveda.

Las autoridades también anunciaron nuevos operativos contra estas actividades, que han provocado graves afectaciones ambientales como la pérdida de capa vegetal, contaminación de ríos y destrucción de ecosistemas para especies endémicas.