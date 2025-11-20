En Cartagena Corvivienda tendrá punto de atención en La Matuna

El Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana del Distrito, Corvivienda, ahora atenderá a todos los ciudadanos en La Matuna, sobre la Avenida Daniel Lemaitre, en el edificio Central Hipotecario, Edificio BCH, segundo piso.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El traslado se realiza en aras de brindar una mejor atención a la ciudadanía y un lugar seguro y adecuado para los funcionarios de la entidad, mientras que en la sede en Manga, en la Casa Mogollón, culminan las obras de mantenimiento.

Los horarios de atención en que ciudadanía se puede acercar a realizar sus consultas y trámites es de lunes a viernes, desde las 8:00 a.m hasta las 11:00 a.m; y de las 2:00 p.m a 4:00 p.m.

El equipo de atención al ciudadano de Corvivienda estará disponible en esta nueva sede desde el 20 de noviembre, para dar asesoría e información sobre sus programas misionales como Mi Casa Va, para vivienda nueva; Mi Casa Avanza, sobre mejoramientos de vivienda; Mi Casa con Propiedad referente a títulos y Mi Territorio en Orden, relacionado con la legalización urbanística.