En Cartagena cayó domiciliario con nueve paquetes de marihuana: utilizaba imagen de una plataforma

En desarrollo de planes contra el tráfico de estupefacientes en diferentes sectores de la ciudad, fue capturado un sujeto en flagrancia por el tráfico local de estupefacientes.

En el sector Los Tres Postes, del barrio La Quinta, uniformados de la Policía Nacional de Colombia, adscritos al CAI San Lázaro, capturaron a ‘el Dawis’, de 32 años de edad, quien se desplazaba en una motocicleta como domiciliario supuestamente de una plataforma, y al momento de practicarle un registro a la maleta, le fueron encontrados nueve (9) paquetes prensados de marihuana, los cuales, al parecer, comercializaba a domicilio.

Durante el procedimiento fueron incautados 9 paquetes equivalentes a más de 10 mil dosis de marihuana, con un valor que supera los 10 millones de pesos. Asimismo, fue incautada la motocicleta donde se movilizaba.

Al detenido le registran anotaciones judiciales como indiciado por los delitos de tráfico de estupefacientes y lesiones personales.

Los estupefacientes decomisados y el capturado fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a la espera de las audiencias preliminares para resolver su situación jurídica.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, destacó que en lo corrido del año se han capturado 2.441 personas por tráfico de estupefacientes y se han incautado más de 590 kilos de alucinógenos, entre marihuana, base de coca y cocaína.

“Estamos dando golpes contundentes contra estas estructuras multicrimen que no solo se disputan el tráfico local de estupefacientes, sino que además son generadoras de hechos violentos y homicidios en diferentes sectores de la ciudad. Por eso nuestro llamado a los cartageneros es a seguir cooperando, bajo absoluta reserva, para identificar a los delincuentes y a todas estas estructuras criminales que atentan contra la seguridad y convivencia de la ciudadanía”, sostuvo.