Dos hombres fueron asesinados en ataques sicariales en Cúcuta

Cúcuta.

Dos nuevos hechos violentos se registraron durante las últimas horas en la ciudad de Cúcuta, dejando como saldo a dos personas muertas.

El primer caso se presentó en el barrio Pizarro Parte Alta, donde un hombre en condición de calle que aún no ha sido identificado, fue asesinado a disparos en una zona boscosa.

Según las versiones entregadas por algunos vecinos, varias detonaciones de arma de fuego se escucharon en el lugar donde posteriormente fue hallado el cuerpo, por lo que las autoridades hicieron presencia para adelantar las investigaciones.

Las primeras hipótesis apuntan a una disputa territorial entre dos llamadas “ollas” de estupefacientes que estarían instrumentalizando a las personas en condición de calle.

El segundo caso se presentó en el barrio Torcoroma de la ciudadela La Libertad, donde un hombre identificado como Eliécer Lozada Correa, conductor de un vehículo tipo taxi, fue atacado a disparos frente a una vivienda.

La víctima fue interceptado por sicarios que le propinaron varios impactos de arma de fuego, acabando con su vida de manera inmediata.

Integrantes de la Policía Metropolitana de Cúcuta llegaron al lugar para adelantar las investigaciones y determinar los móviles de este hecho de sangre, ya que la víctima no tenía antecedentes judiciales.