Cúcuta tendrá una nueva jornada de empleabilidad

A partir de las 8:00 de la mañana, iniciará la Feria de Servicios y Gobernanza por el Trabajo Digno y Decente, liderado por la alcaldía de Cúcuta, donde se ofertarán vacantes para la población desempleada de la ciudad.

"Vamos a tener articulaciones con el Gobierno Nacional, el Ministerio de Trabajo, Colpensiones y las diferentes agencias públicas de empleo donde vamos a tener oferta para toda la población de Cúcuta. La cita es hoy, 8:00 de la mañana y va hasta las 12:00 del mediodía, en el Cuidarte la Libertad“, indicó el subsecretario de Desarrollo Económico y Competitividad de Cúcuta, Carlos Vargas.

Agregó el funcionario que todas las personas interesadas en participar en la jornada, deberán “tener su hoja de vida digital, tener todos los documentos y si no los tienen, ahí va a estar todo ese equipo de profesionales idóneos que le van a estar colaborando, lo van a estar capacitando para que enfrenten el mercado laboral”.

Esta será la última jornada de empleabilidad que se llevará a cabo este año 2025 y en la que hay disponible vacantes para “asesores en venta, cocineros, conductores, ingenieros, una línea amplia, con 2.000 puestos de trabajo. Felicitamos al empresariado cucuteño que verdaderamente se ha puesto la 10 para que Cúcuta siga siendo esa ciudad productiva”.