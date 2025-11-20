A la cárcel uno de los hombres señalados de hurto en manada en Cúcuta

Ángel Uriel Porras Sánchez, señalado de cometer hurto en zona aledaña a un centro comercial en Cúcuta. / Foto: Fiscalía.

Cúcuta

En las últimas horas la Fiscalía General de la Nación dio a conocer que logró la judicialización de Ángel Uriel Porras Sánchez, hombre señalado por su presunta responsabilidad en el robo a dos ciudadanos en hechos ocurridos el pasado 25 de enero, en inmediaciones a de un centro comercial ubicado en el barrio Prados del Este de la ciudad de Cúcuta.

Según lo indicó el ente investigador, el procesado, junto con otros siete hombres que se movilizaban en cinco motocicletas, habrían abordado a dos ciudadanos y los intimidaron.

Dentro de la acción delictiva, los delincuentes despojaron a sus víctimas del vehículo en el que se movilizaban, y le habrían hurtado joyas de oro, entre otros elementos, por un valor superior a los 66 millones de pesos.

Teniendo en cuenta lo anterior, un fiscal seccional le imputó los delitos de hurto calificado y agravado y falsedad marcaria.

El procesado no aceptó cargos y por disposición judicial le fue impuesta medida de aseguramiento en centro carcelario.