Consejo Gremial de Bolívar destacó la organización de las Fiestas de Independencia

El Consejo Gremial de Bolívar reconoció y destacó el liderazgo de la Alcaldía Distrital de Cartagena, en cabeza del alcalde Dumek Turbay Paz, y de todo su equipo de Gobierno, por la organización de las recientes Fiestas de Independencia.

Los gremios manifestaron que esta celebración dejó una profunda huella al poner a soñar nuevamente con el sentido original de estas fiestas, que es el encuentro entre cartageneros, el orgullo por nuestra historia y la integración ciudadana como expresión de libertad.

Las actividades realizadas permitieron que la ciudadanía pudiera participar, disfrutar y reencontrarse con sus coterráneos, y además mostraron cómo estas fiestas comienzan a ser también un atractivo para visitantes de otras latitudes, interesados en vivir la celebración de nuestra Independencia Absoluta.

“Resulta especialmente destacable la calidad y el orden de los eventos, en particular del Bando y el Festival Náutico, que tuvieron dos jornadas exitosas con artistas de primer nivel y una puesta en escena única en el país”, destacaron.

Sobre el festival, el Consejo Gremial de Bolívar dijo que representa un diferencial invaluable ya que pocas ciudades tienen la posibilidad de ofrecer una experiencia náutica con conciertos y actividades integradoras en la bahía. A ello se suma la participación creciente del sector privado, con gremios, empresas y entidades como la Cámara de Comercio de Cartagena, destacando con sus comparsas, palcos y apoyo.

“Esta articulación público–privada demuestra que la revitalización de las Fiestas no solo es posible, sino que ya ha comenzado a materializarse. Este precedente nos anima a seguir trabajando, junto con la Administración Distrital y los sectores productivos, para que las Fiestas de Independencia continúen creciendo y consolidando su proceso de revitalización”, puntualizaron.