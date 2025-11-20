Capturan a cinco personas vinculadas al robo de autopartes de vehículos en Ibagué

Ibagué

La Policía Metropolitana de Ibagué confirmó la captura de cinco personas que presuntamente estarían involucradas en el robo de autopartes en la ciudad. Todos fueron capturados en flagrancia cuando transportaban elementos de automotor avaluados en $17 millones.

Según informó el mayor, Luis Carlos Flórez Quintero, comandante del Distrito Uno de Policía, los uniformados frustraron un hecho delictivo que se había registrado en el barrio Villa Café.

“El operativo se activó tras el llamado de la central de radio, que alertó sobre el presunto hurto a un vehículo. De inmediato, las patrullas se dirigieron hacia la glorieta de Mirolindo para realizar el cierre de la vía, ya que los implicados se movilizaban en un automóvil Suzuki Swift de color azul. Gracias a la rápida reacción, los uniformados bloquearon la mitad de la vía, controlando el tránsito en la carrera 48 sur de la avenida Pedro Tafur”, dijo el mayor, Luis Carlos Flórez Quintero.

Los uniformados hicieron detener la marcha del automotor en el que se desplazaban cinco personas, entre ellas una mujer. Durante el procedimiento de registro, los uniformados hallaron en el interior del vehículo un computador marca Kia y un motor de arranque, elementos que fueron reconocidos por la víctima.

Dato: según la Policía al verificar los antecedentes judiciales, se evidenció que los capturados registran anotaciones por delitos como concierto para delinquir, estafa, hurto calificado y hurto agravado.

Finalmente, los cinco detenidos fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Tras ser presentados en audiencia ante un juez de control de garantías, fueron cobijados con medida de aseguramiento en centro carcelario.