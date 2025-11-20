Capturados cinco sicarios en conjunto residencial del área metropolitana de Cúcuta

Cúcuta.

Las autoridades del área metropolitana de Cúcuta lograron importantes resultados operativos durante las últimas horas con la captura de cinco presuntos sicarios pertenecientes a una banda criminal de la ciudad.

Se trata de alias “Vicky”, alias “9 milímetros”, alias “Yuyito”, alias “Banana” y alias “Enano”, presuntos sicarios al parecer involucrados en diferentes homicidios en Cúcuta.

El operativo se desarrolló en un conjunto residencial ubicado muy cerca a las instalaciones de la Brigada 30 y estuvo a cargo de la Sijín y el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Policía.

En el lugar fueron halladas 10 armas de fuego de corto alcance, varios fusiles y una gran cantidad de estupefacientes.

Alias “Vicky” y alias “9 milímetros” fueron incluidos en el cartel de los más buscados, presentado recientemente por el coronel Fabio Ojeda, comandante de la Policía Metropolitana.

Según las investigaciones que se han adelantado por las autoridades, al parecer estos hombres se estarían preparando para llevar a cabo diferentes acciones delictivas en medio de la disputa territorial por el microtráfico y la extorsión.