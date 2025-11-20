Bioger inauguró modernas oficinas en Mamonal para reforzar su operación ambiental en Bolívar

Cartagena

Bioger S.A.S. E.S.P., empresa especializada en soluciones integrales para la gestión ambiental, anunció la apertura de sus nuevas oficinas en el Edificio Trade Center – Parqueamérica, en la zona industrial de Mamonal. El nuevo espacio, más amplio y moderno, está diseñado para fortalecer la operación técnica de la compañía y ofrecer una atención más cercana a sus clientes del sector público y privado.

Desde esta sede, Bioger continuará prestando asesoría y acompañamiento en servicios ambientales, reafirmando su compromiso con la sostenibilidad y la gestión responsable de los residuos.

La empresa ofrece un portafolio que incluye manejo integral de residuos, recolección y transporte, disposición final de residuos ordinarios, tratamiento térmico mediante autoclave, manejo de residuos especiales y peligrosos, destrucción de mercancías y tratamiento de aguas residuales.

La compañía destacó que este nuevo punto de atención permitirá fortalecer su presencia institucional, mejorar los canales de comunicación con sus aliados estratégicos y garantizar respuestas más eficientes y sostenibles frente a las demandas del sector ambiental en la región.

