Asesinan en una cárcel a uno de los delincuentes más temidos en el Tolima

Tolima

En las últimas horas trascendió que, al interior de la cárcel La Tramacúa de Valledupar, asesinaron a Yeicol Javier Montoya Montoya, conocido con el alias de ‘Guadaña’, quien era señalado de coordinar extorsiones, homicidios selectivos y distribución de estupefacientes en el norte del Tolima.

Alias Guadaña, al parecer, fue atacado con un arma cortopunzante dentro del establecimiento carcelario por parte de otro recluso. El hombre de 32 años falleció luego de ser trasladado al Hospital Rosario Pumarejo de López, debido a la gravedad de las heridas.

Desde marzo de 2023, Montoya permanecía privado de la libertad en Valledupar, luego de ser capturado en Medellín por los delitos de concierto para delinquir con fines de homicidio; homicidio agravado; tentativa de homicidio agravado; fabricación, tráfico y porte de armas de fuego de uso privativo agravado, y de uso de las Fuerzas Militares.

Su captura se produjo en un conjunto residencial de Medellín, desde donde saltó del balcón de un cuarto piso para intentar eludir a las autoridades. Sin embargo, fue detenido nuevamente, ya que en 2018 también había sido capturado.

El prontuario de Guadaña

El hoy fallecido tenía marcada injerencia en actividades ilícitas en el norte del Tolima. Se le acusaba de dirigir la banda denominada ‘Frontera Norte’, que se disputaba a sangre y fuego el control de estupefacientes en municipios como Fresno, Mariquita, Honda, entre otros.

En su momento, Guadaña fue detenido como presunto coautor o determinador de por lo menos siete homicidios en el Tolima, aunque después admitió su responsabilidad hasta en 16 crímenes. Los homicidios se habrían cometido entre los años 2019 y 2022.

Sin embargo, tras su captura, presuntamente habría continuado delinquiendo desde la cárcel de Valledupar. De hecho, recientemente las autoridades en el Tolima revelaron que en este 2025 el norte del departamento atraviesa una crisis de orden público debido a la guerra que libran dos bandas por el control del microtráfico; una de esas bandas era dirigida por Guadaña desde Valledupar.

“En el municipio de Mariquita tenemos una situación con una banda particular que había sido desarticulada, que estaba bajo el control del cabecilla alias ‘Cabeza de Hacha’. Esta persona se encuentra en centro de reclusión (…) Y la otra es la estructura La Línea, que se encuentra en Fresno, la cual también ejerce control territorial sobre el tráfico local de estupefacientes, a cargo de alias ‘Guadaña’”, explicó en su momento el coronel Carlos Fuelagán, comandante de la Policía en el Tolima.

Se espera el pronunciamiento oficial de las autoridades para conocer mayores detalles sobre los motivos y circunstancias en las que fue asesinado alias Guadaña.