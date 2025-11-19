Hoy, Andrés Cepeda traerá su gira “Bogotá” al Teatro Santa Marta: homenaje a su ciudad natal

Santa Marta

El cantautor colombiano Andrés Cepeda se presentará en el Teatro Santa Marta hoy 19 de noviembre de 2025, en un show que hará parte de su más reciente tour nacional, “Bogotá: La Gira”. Esta ciudad, que recién cumplió sus 500 años, recibirá al artista con un espectáculo cargado de nostalgia, romanticismo y cercanía con el público.

Durante el concierto, Cepeda interpretará las canciones de su nuevo álbum Bogotá, un trabajo conceptual en el que hace un homenaje íntimo a la capital que lo vio crecer. El disco recorre sus recuerdos, sus primeros escenarios, sus calles favoritas y la memoria musical que ha marcado su carrera.

El artista también incluirá en su presentación los temas de la edición Deluxe del álbum, que incorpora nuevas colaboraciones con artistas de talla internacional, además de versiones especiales diseñadas para su puesta en escena en vivo. Con esto, la gira mezcla momentos acústicos, arreglos más modernos y un repertorio que atraviesa distintas etapas de su trayectoria.

Por supuesto, no faltarán sus clásicos: Día tras día, Besos usados, Sé morir, Por el resto de mi vida y otros éxitos que suelen convertirse en un coro masivo entre sus seguidores. Cepeda ha adelantado que su intención es “poner a cantar a toda Santa Marta”, ofreciendo un concierto íntimo, emotivo y pensado para conectar con fans de todas las edades.

La presentación en el Teatro Santa Marta forma parte de una ruta que incluye varias ciudades del país y que busca llevar el concepto del álbum a escenarios históricos y emblemáticos. Una producción cuidada, un sonido más limpio y la cercanía del artista con su audiencia prometen hacer de esta noche una de las más esperadas del calendario cultural samario.