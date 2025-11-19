Gobierno Petro extiende la intervención al Hospital del Líbano, Tolima

Tolima

Tras dos años de intervención por parte de la Superintendencia de Salud, el Hospital Alfonso Jaramillo Salazar del Líbano continuará bajo el control del Gobierno nacional por lo menos durante un año más.

Así lo reveló la agente especial interventora designada por la Superintendencia, Nelly Belén Arzuza, quien explicó que consideraron necesario prorrogar la intervención para implementar por completo el plan de acción diseñado para el hospital.

“En estos momentos tenemos un proyecto con viabilidad técnica por parte del Ministerio de Salud por $79.000 millones para el reforzamiento estructural, la remodelación y el rediseño del hospital, además de la construcción de una torre administrativa de servicios ambulatorios para poder generar todos los servicios”, explicó la agente interventora.

Asimismo, restan por invertir $9.000 millones para imagenología o rayos X, por lo que el Gobierno nacional consideró necesario continuar con el hospital bajo su control.

“Vamos encaminados a la mejora, pero necesitamos cerrar el ciclo, consolidar lo que hemos hecho para dejar un hospital que de verdad funcione y pueda dar el servicio que se merece la comunidad en el norte del Tolima”, enfatizó la funcionaria.

Fin de la tercerización

En diálogo con Caracol Radio, la agente interventora reveló que el hospital pasó de facturar $15 millones mensuales por arriendos a privados que tercerizaban algunos servicios, a facturar hasta $2.500 millones mensuales en servicios prestados directamente por la entidad de salud.

“Los negocios que tenía en su momento el hospital tercerizado no justificaban. Se recuperaron las salas, se manejó la sala de cuidados intensivos, se montó una unidad de cuidados intensivos de adultos, se reforzó con más camas y se manejaron camas de hospitalización especial, todos servicios que está facturando directamente el hospital”, detalló Nelly Belén.

En septiembre de 2023 la Superintendencia intervino el hospital del Líbano. Ahora, con la nueva prórroga, la intervención completaría más de tres años y se extendería, cuando menos, hasta el segundo semestre de 2026.