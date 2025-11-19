“El presidente autorizó misión”: habla exfuncionario de UIAF despedido tras reunión con Diego Marín

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El director de La W, Julio Sánchez Cristo reveló en exclusiva este miércoles, 19 de noviembre, que fue Isaac Beltrán, exasesor de la UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero), el funcionario de alto rango -y que está al frente de temas de lavado de activos-, que viajó hasta Europa para reunirse con Diego Marín, denominado el ‘Zar del Contrabando’.

Luego de que se conociera la información, Beltrán emitió una carta dirigida a La W explicando el trasfondo de esa reunión y de dónde salió la autorización para que esta se llevara a cabo.

“Dicha reunión se produjo en el mes de abril de 2024 en un contexto legal muy específico. En el marco de las funciones de inteligencia y contrainteligencia reguladas por la Ley 1621 de 2013, la cual es una Ley estatutaria porque afecta derechos fundamentales”, introdujo Beltrán.

¿Quién autorizó la reunión?

En esa línea, Beltrán reveló: “ El señor presidente de la República autorizó esta misión de inteligencia financiera ”.

Según dijo, la razón para autorizar esto era “entregar un mensaje al señor Diego Marín Buitrago en España y de esta manera aumentar el conocimiento que la inteligencia tiene sobre el contrabando”.

Y agregó: “Dicho mensaje era una invitación para que el señor Marín Buitrago se sometiera a la ley penal colombiana con las garantías que el Gobierno Nacional debería brindar frente a este caso en lo relacionado con la seguridad e integridad del procesado”.

En la misma carta enviada a Julio Sánchez Cristo , Beltrán aseguró que la información que posee Marín es “valiosa para identificar y comprender los incentivos asociados a las buenas y las malas prácticas aduaneras en Colombia”.

Calificó, además, a quien también se conoce como ‘Papá Pitufo’, como “una fuente útil para la inteligencia financiera”.

La reunión

Con respecto a la reunión, como tal, Beltrán explicó que esta misma se llevó a cabo “en presencia del abogado defensor del señor Diego Marín Buitrago en España, el señor Gonzalo Boyé, y en ningún momento se tuvo contacto privado con la persona de interés ”.

Y es que, según dijo, la información que se recolectó en ese encuentro con Marín “fue entregada al señor presidente de la República, Gustavo Petro; a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo; en presencia del director de la UIAF, Luis Eduardo Llinás, y en compañía de altos funcionarios de ambas entidades”.

Adicionalmente, fuentes informaron a este medio que a quienes participaron en esa reunión les quitaron los celulares antes de ingresar para que la misma no fuera grabada.

La “misión”

Beltrán reveló que el presidente Gustavo Petro le asignó la misión por intermedio de su “superior jerárquico directo, el director de la UIAF, la cual ejecuté en la más estricta legalidad; la misión cuenta con los respectivos soportes documentales y, aunque está amparada por la reserva, podrá ser consultada por la instancia legal competente”.

Dentro del comunicado, el exfuncionario de la UIAF aclaró que la misión “no hace parte de los procesos de investigación criminal adelantados por la Fiscalía General de la Nación y, en ese sentido, hay una independencia normativa entre el proceso de inteligencia y el proceso de investigación criminal “.

Salida de Isaac Beltrán y negativa de Diego Marín

Tras los hechos relacionados con la misión, Julio Sánchez Cristo reveló que a Beltrán lo sacaron hace dos semanas de la entidad. ¿La razón? Presuntamente por instrucción de Carlos Ramón González, quien está prófugo de la justicia colombiana en Nicaragua.

El director de La W también reveló que Marín no aceptó la propuesta por falta de garantías, pero que dio muchas pistas sobre todo lo que, en su momento, sabía.

Vea la carta de Isaac Beltrán

Escuche la noticia completa a continuación:

