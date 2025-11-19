En Cúcuta dan a conocer dos nuevos carteles con los delincuentes más buscados

Cúcuta

Se trata de dos nuevos carteles con once delincuentes, señalados de ser cabecillas de bandas criminales o articuladores de la misma y quienes son buscados por delitos como homicidio, secuestro, extorsión, entre otros.

"Ayúdenos a identificarlos, son actores delincuenciales que a finales del mes de octubre y principios de noviembre incrementaron los hechos delictivos acá en la ciudad“, explicó el coronel Fabio Ojeda, comandante de la policía metropolitana de Cúcuta.

El oficial dio a conocer quienes serían estas personas y cuál sería su papel dentro de las organizaciones criminales a las que pertenecen.

Alias “9 milímetros”.

Alias “Pimpina”.

Alias “Torito” de los mexicanos.

Alias “Fabio Oreja”, cabecilla principal de una nueva banda delincuencial denominada los de La F.

Alias “Churro”, que también hace parte de la banda de Fabio Orejas.

Alias “El Gordo”, también integrante de esa misma organización.

Alias “Vicky”, cabecilla de alias “9 milímetros”.

Alias “Fernero”, de los mexicanos.

Alias “Guaro”, sicario de los AK-47.

Alias “Cardio Mechas” de Los Turcos.

Alias “Nelciton”.

Pidió el apoyo de la ciudadanía para lograr sus capturas.