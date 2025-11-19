Corpocero se suma al rechazo por agresiones contra vigías de espacio público en Cúcuta

Corpocero se suma al rechazo por agresiones contra vigías de espacio público. / Foto: Alcaldía de Cúcuta.

Cúcuta.

Un mensaje contundente de apoyo a los vigías de espacio público envió Corpocero después de las agresiones sufridas por algunos de estos funcionarios durante el fin de semana.

Habitantes en condición de calle atacaron a un grupo de trabajadores en pleno centro de Cúcuta cuando realizaban verificaciones cerca a una institución educativa, ocasionando rechazo desde la misma administración municipal.

“Fueron dos los funcionarios agredidos, uno de ellos de gravedad, recibió un impacto de un ladrillo en la cara que le fracturó dientes y el labio, ellos se encontraban desempeñando labores de espacio público, viene trabajando desde el mes de mayo labores de recuperación de espacio. Lo que ocurrió fue lamentable, la presión de los consumidores de droga” dijo a Caracol Radio Franklin Toloza, director ejecutivo de Corpocero.

Destaca la labor que se ha venido desarrollando desde hace varios meses, logrando resultados importantes ante los llamados de la ciudadanía.

“Los vigías están trabajando desde mayo en la Avenida Cero y en 22 puntos críticos en la ciudad que están en el perímetro que la misma comunidad ha pedido intervenir, algunos puntos han sido todo un éxito, han sido recuperados, casos de éxito en menos de seis meses” puntualizó Toloza.

Agradece el apoyo que han obtenido de la ciudadanía y asegura que seguirán desarrollando su labor en los sectores neurálgicos del centro de Cúcuta.