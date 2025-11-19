Contraloría investiga compra de 17 aviones Gripen

La Contraloría inició un proceso de vigilancia y control fiscal en relación con la adquisición de una flota de diecisiete aeronaves Gripen E y Gripen F. Estas aeronaves, de monoplaza y biplaza respectivamente, forman parte de un proyecto que ha generado interés y atención en diferentes sectores.

El contralor Carlos Hernán Rodríguez solicitó al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que adjunte copia del contrato firmado con la empresa que asesoró al Ministerio en este proceso de contratación. Además, pidió que se anexen los soportes de las diferentes opciones consideradas para la compra de los aviones, incluyendo propuestas provenientes de fabricantes franceses, F16 y otras alternativas.

El objetivo es aclarar las razones técnicas, legales y económicas que sustentaron la decisión final de seleccionar los aviones Gripen, asegurando transparencia y fundamentación en el proceso de adquisición.

Este proceso responde a la preocupación generada por el costo y las condiciones del contrato, valorado en 16,5 billones de pesos (aproximadamente 3.652 millones de dólares), firmado recientemente por el Gobierno para la modernización de la Fuerza Aérea Colombiana.