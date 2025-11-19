Centro Democrático no apoyaría moción de censura contra el ministro de Defensa: Nos parece incoherente

Colombia

El representante a la Cámara José Jaime Uscategui anunció que la bancada del Centro Democrático no apoyará la moción de censura que se radicó el día de ayer en contra del ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

Según indicó el congresista en medio de un debate de control político en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, no les parece coherente votar por su salida debido a que en ocasiones anteriores habían exigido acciones urgentes por parte de la Fuerzq Pública en contra de los grupos armados.

“Nos parece incoherente que después de tres años de impunidad total, en los que le hemos pedido a la Fuerza Pública y al Ministerio de Defensa que actúe, y ahora que lo hacen vamos a caerles encima como si fueran los malos del paseo”.

Uscategui señaló incluso que en el Congreso están “los más grandes reclutadores sentados con impunidad total”. Mencionó que ahora resulta que hay “reclutadores buenos y reclutadores malos y eso no lo entendemos ni lo vamos a apoyar y por eso respaldaremos en esta oportunidad al ministro de Defensa Nacional”.

Hay que señalar que esta moción de censura que fue radicada en la tarde de este martes 18 de noviembre por la representante de la Alianza Verde, Katherine Miranda, ante la mesa directiva de la Cámara de Representantes, busca sacar de su cargo al ministro de Defensa.

Se espera que la citación al ministro se lleva a cabo en los próximos 10 días y que más o menos una semana después se esté haciendo la votación, que deberá contar con mínimo 94 votos favorables para que el jefe de la cartera de Defensa tenga que dar un paso al costado.