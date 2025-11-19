Bayern Múnich destaca la actuación de Luis Díaz con la Selección Colombia

Luis Díaz sigue en racha goleadora. Durante la victoria de la Selección Colombia por 3-0 ante a Australia (amistoso de la fecha FIFA), el extremo del Bayern Múnich se encargó de marcar el segundo tanto y con ello llegó a 21 goles con la camiseta tricolor, siendo así el cuarto máximo anotador en la historia del equipo nacional.

Tras la gran actuación del colombiano, el Bayern le dedicó varias publicaciones en sus redes sociales y a otros jugadores del plantel, todo esto previo al regreso de la Bundesliga donde recibirá al Friburgo, este sábado 22 de noviembre a partir de las 9:30 a.m. (hora Colombia).

“Y seguimos nuestro día recordando a Luchito, que sigue en racha goleadora“, estas fueron las palabras que la cuente oficial de Bayern Múnich en español posteó, acompañadas de la foto de Díaz celebrando su anotación. En lo que va de esta temporada, el guajiro acumula 11 tantos y junto a Harry Kane aportan el 58% del total de goles que lleva el club bávaro en la temporada 25-26.

Y seguimos nuestro día recordando a Luchito, que sigue en racha goleadora 🇨🇴😁 pic.twitter.com/aj4q3S9Ldq — FC Bayern München Español (@FCBayernES) November 19, 2025

En esta doble fecha FIFA con el equipo de Néstor Lorenzo, Díaz sumó 154 minutos y se sigue ratificando como uno de los inamovibles del once titular de Colombia. En el partido ante Nueva Zelanda jugó 60′ minutos y posteriormente sumó 90′ frente a los australianos.

Según el portal Sofascore, Luis Díaz fue uno de los mejores jugadores en cancha del equipo cafetero ante los australianos, ya que recibió una calificación de 8 puntos sobre 10 posibles, con un 83 % de precisión en sus pases, un gol y cinco remates directos al arco rival, mientras que en el juego ante Nueva Zelanda recibió apenas 7.4 puntos.