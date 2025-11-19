Aguas de Cartagena realizará parada técnica durante dos días: más de 250 barrios no tendrán servicio

Aguas de Cartagena informa a la ciudadanía que los días 26 y 27 de noviembre de 2025 se llevará a cabo una Parada Técnica Programada, orientada a modernizar, fortalecer y hacer más eficiente el sistema de acueducto de la ciudad.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Esta intervención incluye, como obra principal, la primera de dos acciones para la construcción de la tercera interconexión de la línea Albornoz–Planta, una infraestructura estratégica diseñada para fortalecer el sistema de conducción de agua hacia la Planta El Bosque, que a su vez permitirá robustecer el sistema de acueducto y brindar un servicio más confiable, seguro y eficiente para la ciudad.

Adicionalmente, se realizarán trabajos en diversos puntos de la ciudad para adecuar el sistema de acueducto a los nuevos proyectos de desarrollo urbano y se llevarán a cabo ajustes específicos para integrar las conexiones pluviales de la protección costera en la Carrera 1 de Bocagrande.

Por otra parte, se instalarán nuevas válvulas en sectores estratégicos, como la Zona Norte, con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta ante futuros mantenimientos.

Finalmente, estas intervenciones permitirán llevar a cabo tareas de mantenimiento en los componentes del sistema, asegurando así su correcto funcionamiento.

En total se llevarán a cabo 35 actividades: dos obras principales, 18 de optimización en el sistema de acueducto y 15 mantenimientos, con el apoyo de 12 contratistas y más de 200 personas, entre personal propio y externo.

Para la ejecución de la obra principal será necesario interrumpir el servicio durante 36 horas, organizando los barrios en dos grupos con el fin de minimizar el impacto en los usuarios de la siguiente manera:

Grupo 1: desde las 7:00 a.m. del 26 de noviembre hasta las 4:00 a.m. del 27 de noviembre.

Grupo 2: desde las 12:00 a.m. del 27 de noviembre hasta las 7:00 p.m. del mismo día.

En línea con lo anterior, es importante destacar que, debido a la configuración del sistema de distribución, algunos barrios tendrán una programación por sectores, ya que las redes que los abastecen son diferentes.

Toda la información detallada y actualizaciones necesarias estarán disponibles en nuestras redes sociales y en la página web: www.acuacar.com, en el enlace de Mantenimientos Programados.

Aguas de Cartagena reafirma su compromiso con obras que fortalecen la infraestructura, mejoran la confiabilidad y garantizan un servicio más robusto y sostenible para toda la ciudad.

El listado de barrios que no contarán con el servicio de manera temporal durante la Parada Técnica es el siguiente:

GRUPO 1: SECTORES SIN SERVICIO DESDE LAS 7:00 AM DEL 26 DE NOVIEMBRE HASTA LAS 4:00 AM DEL 27 DE NOVIEMBRE.

Juan XXIII, Alto Bosque, El Refugio, Loma del Marión, Urbanización Buenavista, Nuevo Chile, Chile, Nuevo Paraguay, Paraguay, Las Lomas, Monserrate, Junín, El Conquistador, Andalucía, José Antonio Galán, La Gloria, Piedra Bolívar, Manzanares, 9 de Abril, Las Brisas, Altos de San Isidro, Nueva Granada, Bosquecito, Altos de Nuevo Bosque, La Conquista, Los Cerros, Urbanización El Mirador de Zaragocilla, Parque de Zaragocilla, Zaragocilla (sector El Progreso), La Campiña, Nuevo Bosque, Barlovento, Britania, Los Caobos, Los Corales, Bahía, La Fragata, Los Caracoles, Santillana de Los Patios, El Country, Los Almendros, La Troncal, Villa Andrea, El Carmen, Las Delicias, El Rubí, Villa León, Villa Lorena, El Campestre, El Golf, Vista Hermosa, El Milagro, El Carmelo, Blas de Lezo, Plan 400, El Socorro, El Nogal, Ternera, San Fernando, Los Ciruelos, La Concepción, Barú, Los Abetos, Sevilla Real, Ciudad Sevilla, Mallorca, El Recreo, Valencia, El Edén, Beirut, San Buenaventura, Nabonasar, La Princesa, Llano Verde, Providencia, Medellín.

Arroyo de Piedra, Punta Canoa, Pontezuela, Bayunca, Manzanillo del Mar, Tierra Baja, Puerto Rey, La Boquilla, Mar Linda, San José de Los Campanos, Revivir, Futuro, Campanitas, Cristo Rey, Esmeralda, Arachera, Campo Alegre, Manantial, Nueva Victoria, Primavera, Rosales, Villa Amelia, Villa Esperanza, Villa Juliana, 3 de Junio, La Carolina, Portal de La Cordialidad, Quintas del Manantial, Horizonte, Bosque de La Ceiba, Bosque de La Circunvalar, Villa Grande de Indias I, Villa Grande de Indias II, Huellas Alberto Uribe, Huellas Juan Pablo II, Ciudad del Bicentenario, Flor del Campo, Colombiatón, Villas de Aranjuez, Villas de La Candelaria, Villa Estrella, Portal de Alicante, Portal de La Terminal, Carioca Condominio, El Rodeo, El Pozón, Parque Heredia, Asturias, Barrio Nuevo, El Reposo, El Silencio, Nueva Venecia, Nueva Jerusalén, Pardo Leal, La Esmeralda I, La Esmeralda II, 2 de Noviembre, Camilo Torres, India Catalina, La Florida, La Sierrita, La Victoria, María Cano, Nueva Delhi, Rosedal, San Pedro Mártir, Sor Teresa de Calcuta, Villa del Rosario, Villa Fanny, Santander, Coomuldesecar, La Gaitana, Manuela Vergara de Curi, El Nazareno, Luis Carlos Galán, Altos Jardines, La Consolata, Ciudadela 2000, El Educador, Nuevos Jardines, Quindío, La Coquera, Gloria, Las Colinas, Los Olivos, Altos de San Pedro Mártir, Las Reinas, Minuto de Dios, La Central, Jorge Eliécer Gaitán, Kalamarí, Villa Rubia, Villa Ángela, Nueva Colombia, Las Torres, Los Trupillos, El Progreso, Los Robles, Los Deseos, 18 de Enero, El Millo, Los Pinos, Henequén y Colinas de Betania.

Sectores de los siguientes barrios:

Bruselas entre diagonal 22 a la 26C y transversal 38 a la 44C, España entre calle 26D a la calle 29 y carrera 44A a la 47, El Bosque sobre diagonal 21B entre transversal 48A a la 53, Bosque entre Avenida Crisanto Luque a la diagonal 22A y la transversal 45A a la 51A. Bosque entre la transversal 51B y 52 B y la Avenida Crisanto Luque a la diagonal 22A. San Isidro entre la calle del Pirata a la diagonal 24 y la transversal 52 a la 54. Zaragocilla de la calle 27 a la diagonal 29 F. Escallón Villa las viviendas entre la carrera 56 y carrera 58 entre la Avenida el Consulado y la Pedro de Heredia. Los Calamares m18 hasta la Mz 24, Mz 26 Y Mz 50, manzanas 48,49,56,57,60,61,62 y 63, San Pedro, en las manzanas comprendidas entre la avenida El Consulado y el canal Ricaurte.

GRUPO 2: SECTORES SIN SERVICIO DESDE LAS 12:00 AM HASTA LAS 7:00 PM DEL 27 DE NOVIEMBRE.

Castillogrande, El Laguito, Bocagrande, Centro, San Diego, La Matuna, Getsemaní, El Cabrero, Marbella, Chambacú, San Pedro Libertad, El Espinal, conjunto residencial Tequendama, Pie del Cerro, Pie de la Popa, El Toril, Manga, Mercado de Bazurto, Barrio Chino, La Quinta, Martínez Martelo, El Prado, Amberes, Camino del Medio, Alcibia, La Esperanza, San Francisco, 7 de Agosto, Lomas de San Francisco, Lo Amador, Barrio Torices, La María, La Candelaria, La Española, Loma de Diamante (Torices), Nariño, Los Comuneros, Pedro Salazar, Santa Rita, Canapote, Daniel Lemaitre, Crespito, Santa María, Portal del Virrey, 20 de Julio, Crespo, Urbanización Cielo Mar, Pablo VI I, Pablo VI II, Loma Fresca, Petare, República del Caribe, Paraíso II, Palestina, La Heroica, San Vicente de Paúl, La Primavera, 13 de Mayo, La Paz, Sinaí, Lomas de San Francisco, San Bernardo de Asís, San Francisco (sector Las Canteras), La María, Los Corales, Panorama, Lomas del Peyé, La Esperanza, Las Delicias, Lo Amador, La Quinta, Torices, Armenia y La Boquilla.

María Auxiliadora, Boston, El Líbano, Salim Bechara, 11 de Noviembre, Rafael Núñez, Castillete, Costa Linda, Villa Olímpica, Chiquinquirá, República de Venezuela, La India, 13 de Junio, Alpes Club, Terraza Los Alpes, Chapacuá, Viejo Porvenir, Los Cerezos, El Gallo, Madrigal, Las Margaritas, Nuevo Milenio, Ricaurte, Central, Progreso, La Magdalena, Playa Blanca, Zarabanda, Fredonia, Nuevo Paraíso, Pantano de Vargas, Las Américas, Ucopín, urbanización Sevilla, Los Cocos, Villa Rosita, Brisas de La Cordialidad, Comercio Doña Manuela, San José Obrero, Nuevo Porvenir, La Candelaria, Las Gaviotas, San Antonio (sector Olaya), Stella (sector Olaya), Los Alpes, Las Palmeras, Armenia, sector Sena, El Cairo, Escallón Villa, 5 de Noviembre, La Floresta, La Heroica, Las Gavias, Las Gaviotas, Tacarigua, Buenos Aires, Los Ángeles, Villa Sandra, Bella Suiza, Jardines de Junio, Quintas de Alta Lucía, Andalucía, Los Ejecutivos, Chiquinquirá, San Antonio, Villa Margarita, Boulevard de La Castellana, La Castellana, Chipre, Contadora, Florida Blanca, La Caracola, La Gloria, Camagüey, Cavipetrol, El Triunfo, Las Palmas, El Porvenir, Parque Residencial Los Alpes, Puerta de Los Alpes, Villa de Los Alpes, Portal de Los Alpes, Torre de Los Alpes, Jardines de Junio II, Villa Adriana, La Plazuela, Plazuela Mayor, Santa Mónica, Portal Santa Mónica, Parque Real, Santa Lucía, Las Acacias, El Progreso, Arcos del Triunfo, Zaragocilla, Manzanillo, El Zapatero, Cartagenita, Ceballos, Nuevo Oriente y Rincón del Bosque.

Sectores de los siguientes barrios:

Bruselas entre diagonal 22 a la calle 29 y transversal 35 a la 38, entre diagonal 26 a la calle 28 y la transversal 37 a la 40, España entre calle 29 a la Avenida Pedro de Heredia y carrera 44 a la 47, Bosque entre la diagonal 21 a la Avenida Crisanto Luque y transversal 36 a la 46, Bosque entre la diagonal 20 a la 21B y transversal 46 a la 54, Alto Bosque entre calle el Periodista , transversal 53 y 54, San Isidro entre la Avenida Crisanto Luque a la calle del Pirata y la transversal 52 a la 54, Nuevo Bosque entre la transversal 53C a la 54, Zaragocilla, las viviendas entre la calle 27 y la avenida El Consulado, Los Calamares Mz 01 hasta Mz 17, Mz 25, Mz 27 hasta Mz 43, Mz 64 hasta Mz 98, Mz 44 Hasta Mz 47 y Mz 55, San Pedro, las manzanas entre el canal Ricaurte y la avenida Pedro de Heredia