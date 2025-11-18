Vía Pasto – Tumaco será bloqueada este martes 18: Consulte aquí horarios y vías afectadas

Pasto - Nariño

A través de un comunicado, las autoridades indígenas anunciaron el cierre total en el corredor nacional Pasto – Tumaco, con la que las comunidades indígenas buscan presionar la respuesta del Gobierno Nacional frente a compromisos incumplidos y a la falta de garantías para la vida y su territorio.

De acuerdo con lo expresado por la organización indígena, la decisión se adopta luego de varias solicitudes sin respuesta para instalar una mesa humanitaria que analice la situación de violencia en sus resguardos, donde denuncian amenazas, asesinatos, desplazamientos y desprotección estatal.

Anuncian que la medida se mantendrá de manera indefinida hasta que existan acuerdos responsables y verificables con el Gobierno, por lo que recomiendan a transportadores y viajeros evitar programar desplazamientos por este corredor vial.

¿Por qué bloquean la vía a Tumaco?

De acuerdo con el comunicado de las comunidades Awá, existe una falta de respuesta del Ministerio del Interior y de otras entidades estatales frente a compromisos adquiridos en materia de protección, prevención y garantía de derechos colectivos.

Señalan que continúan siendo víctimas de hechos de violencia sin que se apliquen medidas reales de prevención ni de no repetición, lo cual pone en riesgo su vida, su autonomía y su sistema de gobierno propio.

También denuncian el incumplimiento de acuerdos pactados en escenarios anteriores y la ausencia de la mesa humanitaria solicitada desde el 3 de octubre para abordar la situación de conflicto en el territorio.

Fechas de cierre y vías afectadas

El cierre total de la vía Pasto – Tumaco se realizará el martes 18 de noviembre de 2025, desde las 06:00 de la mañana, a la altura del corregimiento de Altaquer, territorio indígena del cabildo Renacer Awá, en el municipio de Barbacoas, de acuerdo con la información, solo se permitirá el tránsito de ambulancias y casos de atención urgente en salud que estén debidamente identificados.

La organización informó que la jornada se mantendrá de manera indefinida, hasta alcanzar un acuerdo definitivo y responsable con el Gobierno Nacional, en el que se garantice el respeto y la protección de los derechos territoriales del Pueblo Awá