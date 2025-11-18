Relaciones de pareja: comunicar para dejar de buscar la perfección y vivir la realidad
Tú, yo y todas nuestras estupideces en la misma cama, es un libro escrito a cuatro manos por la pareja compuesta por Ana María Vargas, terapeuta de pareja y creadora de Shivana, un espacio para conectar con el poder personal y Juan Carlos Torres, un empresario, conferencista y facilitador de talleres de bienestar para empresas. En él los autores nos invitan a un viaje real hacia el amor adulto. Es un mapa para navegar las tormentas que surgen cuando dos personas deciden compartir la vida.
