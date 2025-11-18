Mezcladora embistió a dos vehículos en la avenida Guabinal con calle 36 en Ibagué

Ibagué

Un fuerte accidentes de tránsito se registró en la tarde del martes 18 de noviembre a la altura de la calle 36 con avenida Guabinal en Ibagué, al parecer el siniestro vial se presentó por fallas mecánicas de un vehículo tipo mezcladora.

Al descender por la calle 36 desde la carrera Sexta, este automotor de carga habría seguido sin detener la marcha hasta cruzar el separador y quedar en el carril de ascenso de la avenida Guabinal, previo a esto golpeó a dos vehículos, uno particular y otro de servicio público que quedaron prácticamente en pérdida total.

“Yo soy habitante del sector y se escuchó un fuerte ruido del pito de la mezcladora, la verdad nada, cuando se escuchó fue el golpe, esta es una pendiente muy prolongada. Aquí afortunadamente no hay muerto, pero por unos centímetros más se lleva a los de una moto”, dijo Gabriel Loaiza, habitante del sector.

Según conoció Caracol Radio, en el siniestro vial se registraron varias personas lesionadas debido al choque que tuvo el vehículo tipo mezcladora con los otros dos automotores, dos de los heridos fueron trasladados a un centro asistencial.

“Ojalá se tomen acciones respectivas en esta pendiente, por ejemplo, reductores de velocidad que lleven a evitar este tipo de situaciones que se presentan en este punto de la vía en la calle 36 con avenida Guabinal”, dijo Carlos Restrepo, habitante del barrio San Simón.

Los vehículos impactados por la mezcladora son un Chevrolet Spark de placas DEY 719 de Ibagué y un taxi de matricula WTP 791 de Ibagué, los dos automotores quedaron sobre el carril de descenso de la avenida Guabinal.