Medicina Legal confirma 15 menores muertos en bombardeos desde agosto

La noche de este lunes 17 de noviembre, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses precisó que son 11 los menores de edad muertos como resultado de bombardeos de las Fuerzas Militares en operativos contra las disidencias de las Farc.

Así lo confirmó el director del Instituto, Ariel Emilio Cortés Martínez, tras los análisis forenses derivados de cuatro operativos desarrollados en los departamentos de Amazonas, Arauca y Guaviare.

26 de agosto: 3 menores muertos en Guaviare

La primera operación militar tuvo lugar el 24 de agosto en la Vereda Nueva York del municipio El Retorno en el departamento de Guaviare, allí, “el instituto recibió el 26 de agosto 8 cuerpos, 7 identificados plenamente y uno sin identificar, de los cuales 7 eran Hombres y una mujer, entre los que se encontraron 3 menores de edad, 2 hombres y una mujer”.

1 de octubre : 4 menores muertos en Amazonas

Luego, el 1 octubre se realizó una operación militar en Puerto Santander, departamento de Amazonas, “al instituto llegaron 4 cuerpos el 7 de octubre,de los cuales 3 eran hombres y una mujer, todos menores de edad y plenamente identificados”.

10 de noviembre: 7 menores muertos en Guaviare

Tras las operaciones del 10 de noviembre en la Vereda Itilla, municipio de Calamar, departamento del Guaviare, “llegaron 20 cuerpos el día 12 de noviembre 16 plenamente identificados y 4 aún sin identificar, de los cuales 13 eran hombres y 7 mujeres. Entre ellos 4 mujeres y 3 hombres todos menores de edad”.

13 de noviembre: 1 menor muerto en Arauca

Finalmente, de la operación en la Vereda la Esmeralda, municipio de Puerto Rondón, Depatamento de Arauca realizada el 13 de noviembre, “al instituto ingresaron el 16 de noviembre 8 cuerpos, 7 plenamente identificados y uno aún sin identificar, de estos 3 eran hombres y 5 mujeres de los cuales una era menor de edad”.

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses ratificó su compromiso con la independencia técnica y transparencia con la administración de justicia y la ciudadanía.