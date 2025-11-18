En María La Baja cayó hombre requerido por una condena vigente en Bogotá

Mediante labores de patrullaje, registros, controles y verificación de antecedentes, uniformados de la Policía Nacional lograron la captura por orden judicial de Fredy Manuel Contreras Barcas Negras, de 38 años, en la vía nacional del sector La Curva, de María La Baja en una estación de servicios.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La orden judicial fue emitida el 9 de octubre de 2025 por el Juzgado 118 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá, lo que permitió que los policías procedieran de inmediato al identificar al ciudadano requerido.

El coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante del Departamento de Policía Bolívar, destacó la contundencia de estos resultados: “Con nuestros controles constantes en las vías nacionales garantizamos que quienes tienen cuentas pendientes con la justicia no sigan evadiendo su responsabilidad. Este procedimiento evidencia el compromiso permanente de nuestros uniformados con la seguridad del departamento”.

El capturado fue dejado a disposición de la autoridad competente para cumplir una condena de 72 meses de prisión.