ELN libera a una menor de edad y a dos integrantes de las disidencias

Una comisión humanitaria recibió en las últimas horas a tres personas que estaban en poder del ELN en una zona rural del país.

Entre ellas se encuentra Yeni Alexandra Moreno, una menor de aproximadamente 16 años, quien había sido secuestrada hace cerca de dos semanas.

Según la guerrilla del ELN, la joven habría sido utilizada por miembros de la Fuerza Pública para suministrar información, una versión que no ha sido confirmada por ninguna autoridad.

Por otro lado, los organismos de derechos humanos acompañaron el proceso de verificación de su estado de salud y traslado.

¿Qué se sabe de los disidentes liberados?

En el mismo punto fueron entregados Javier Santier Herrera y Elvis Johan Ratia, señalados por el ELN de pertenecer a las disidencias de las FARC bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’.

La guerrilla afirmó que ambos habrían entregado armas e información de valor a esa organización, y que eran extorsionistas en algunas zonas como Arauca, Casanare y Boyacá, acusaciones que tampoco cuentan con validación oficial.

Las tres personas fueron puestas bajo protección de la comisión humanitaria y serán trasladadas a las autoridades competentes, que definirán los procedimientos judiciales y de restablecimiento de derechos en cada caso.