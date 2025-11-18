Deslizamiento obliga al cierre en vía entre la ruta 45 y Otanche
Autoridades mantienen tránsito suspendido en el sector de Puente de Puerto Romero tras un derrumbe ocasionado por las lluvias.
El paso vehicular por el corredor que comunica la ruta 45 con el municipio de Otanche permanece cerrado debido a un deslizamiento de tierra en el sector Puente de Puerto Romero. El desprendimiento dejó material rocoso y lodo acumulado sobre la vía, impidiendo la movilidad de conductores. Equipos de gestión del riesgo trabajan para habilitar el tránsito lo antes posible.
«...Estamos realizando maniobras para remover el material y garantizar la seguridad de quienes transitan por esta importante conexión...», reportaron las autoridades de la zona, al señalar que el terreno continúa inestable. El llamado a la ciudadanía es a evitar desplazamientos mientras se mantenga la alerta.
Los organismos de atención pidieron a los viajeros consultar rutas alternas. «...Seguimos evaluando las condiciones para evitar nuevos eventos asociados a la saturación de los suelos...», advirtió el equipo de emergencia encargado del cierre preventivo.