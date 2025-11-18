Tunja

Deslizamiento obliga al cierre en vía entre la ruta 45 y Otanche

Autoridades mantienen tránsito suspendido en el sector de Puente de Puerto Romero tras un derrumbe ocasionado por las lluvias.

Incomunicado Otanche y Puerto Boyacá por derrumbe en la vía.

Incomunicado Otanche y Puerto Boyacá por derrumbe en la vía. / Cortesía

Felipe Carreño

Caracol Radio

El paso vehicular por el corredor que comunica la ruta 45 con el municipio de Otanche permanece cerrado debido a un deslizamiento de tierra en el sector Puente de Puerto Romero. El desprendimiento dejó material rocoso y lodo acumulado sobre la vía, impidiendo la movilidad de conductores. Equipos de gestión del riesgo trabajan para habilitar el tránsito lo antes posible.

«...Estamos realizando maniobras para remover el material y garantizar la seguridad de quienes transitan por esta importante conexión...», reportaron las autoridades de la zona, al señalar que el terreno continúa inestable. El llamado a la ciudadanía es a evitar desplazamientos mientras se mantenga la alerta.

Los organismos de atención pidieron a los viajeros consultar rutas alternas. «...Seguimos evaluando las condiciones para evitar nuevos eventos asociados a la saturación de los suelos...», advirtió el equipo de emergencia encargado del cierre preventivo.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad