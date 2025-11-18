Deslizamiento obliga al cierre en vía entre la ruta 45 y Otanche

El paso vehicular por el corredor que comunica la ruta 45 con el municipio de Otanche permanece cerrado debido a un deslizamiento de tierra en el sector Puente de Puerto Romero. El desprendimiento dejó material rocoso y lodo acumulado sobre la vía, impidiendo la movilidad de conductores. Equipos de gestión del riesgo trabajan para habilitar el tránsito lo antes posible.

«...Estamos realizando maniobras para remover el material y garantizar la seguridad de quienes transitan por esta importante conexión...», reportaron las autoridades de la zona, al señalar que el terreno continúa inestable. El llamado a la ciudadanía es a evitar desplazamientos mientras se mantenga la alerta.

Los organismos de atención pidieron a los viajeros consultar rutas alternas. «...Seguimos evaluando las condiciones para evitar nuevos eventos asociados a la saturación de los suelos...», advirtió el equipo de emergencia encargado del cierre preventivo.