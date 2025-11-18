Desde la Terminal de Transportes de Tunja se movilizaron más de 50 mil pasajeros

Culminado el fin de semana festivo, y conforme a la información suministrada por Albeiro Higuera, Gerente de la Terminal de Transportes de Tunja Juana Velasco de Gallo, desde el viernes 14 de noviembre hasta ayer lunes festivo 17 de noviembre, se realizaron 4.813 despachos, para un total de 54.843 pasajeros.

El balance entregado desde el puerto terrestre da cuenta del aumento de pasajeros y de despachos:

-14 de noviembre: 1305 despachos, 17.807 pasajeros salientes.

-15 de noviembre: 1210 despachos, 16.828 pasajeros salientes.

-16 de noviembre: 981 despachos, 1.008 pasajeros salientes.

-17 de noviembre: 1.317 despachos, 19.200 pasajeros

En materia de movilidad, durante el puente festivo, la Policía Metropolitana de Tunja desplegó 16 áreas de prevención vial.

“Se movilizaron 199.798 vehículos, se impusieron 109 comparendos, 34 pruebas de embriaguez y 4 siniestros que deja lamentablemente 3 fallecidos y 2 lesionados” dijo el Capitán Jhonny González, jefe seccional de Tránsito y Transportes de Boyacá.

Las autoridades continúan entregando recomendaciones a la hora de desplazarse por las vías del departamento, dado el incremento de las lluvias.