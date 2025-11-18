Denunciaré a Mordisco ante la Corte Penal Internacional: Petro por muerte de menores en bombardeos

La muerte de al menos, 17 menores de edad en los bombardeos realizados por las fuerzas militares en Amazonas, Guaviare y Arauca, tienen al presidente Gustavo Petro y al ministro de Defensa, Pedro Sánchez en varios cuestionamientos.

Las ofensivas realizadas contra las disidencias de ‘Iván Mordisco’, han causado revuelo por los bombardeos que habían sido cuestionados hasta por los mismos funcionarios del gobierno Petro y militantes del Pacto Histórico, entre ellos Antonio Sanguino e Iván Cepeda, quienes lideraron en 2019 la moción de censura contra el entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro ha sido un duro cuestionador de este tipo de ofensivas, empezando por las efectuadas por el gobierno de Donald Trump en el mar Caribe y el Océano Pacífico, en el que ya han muerto más de 70 personas.

Sin embargo, ratificó en que no cesará los bombardeos para acabar con las disidencias de ‘Iván Mordisco’, a las que relaciona con la llamada Junta del Narcotráfico.