Delincuentes se llevaron $87 millones de un fruver de la calle 27 con Quinta en Ibagué
Los ladrones habrían ingresado en horas de la madrugada al establecimiento de comercio.
Ibagué
La Policía Metropolitana de Ibagué confirmó que en la madrugada del lunes 17 de noviembre se registró el hurto a un establecimiento comercial ubicado en la calle 27 con carrera Quinta barrio Hipódromo, sitio en el que se encuentra ubicado un Fruver.
“Según lo reportado por las víctimas siendo las 6:40 horas la administradora llegó y encontró que la puerta de ingreso al establecimiento estaba violentada y sin los candados de seguridad”, dijo el teniente Coronel, Carlos Augusto Sánchez Valbuena, comandante Operativo Policía Metropolitana de Ibagué.
El oficial aseguró que la información reportada a las autoridades indica que sobre la una de la madrugada se habría escuchado algunos ruidos en el lugar “La administradora indicó que los elementos y el dinero hurtado ascenderían a los $87 millones”.
La Policía Metropolitana destacó que al sitio arribaron las unidades de investigación Sijín que realizaron los actos urgentes y adelantan la verificación de las cámaras de seguridad.
“Se adelantan labores encaminadas a identificar y a ubicar a los responsables, se invita a la comunidad a brindar información que aporte al esclarecimiento de lo sucedido en las estaciones de Policía más cercanas”, puntualizó el teniente Coronel, Carlos Augusto Sánchez Valbuena, comandante Operativo Policía Metropolitana de Ibagué.