Conmoción en el sur del Tolima por el homicidio del líder social Julián Arenas

Tolima

Con el paso de las horas crece la indignación y la tristeza en el sur del Tolima por el homicidio de Julián Arenas, reconocido líder social y militante del Pacto Histórico.

Múltiples voces se han elevado en las últimas horas para rechazar el repudiable asesinato del líder social, quien fue atacado con arma de fuego la noche del lunes 17 de noviembre mientras se desplazaba por la vereda Las Juntas, en el municipio de Chaparral.

“Durante los últimos años de su vida se había dedicado al liderazgo social, a la reivindicación de los derechos humanos, a mostrarle un faro de luz a los jóvenes que en el sur del Tolima no encontrábamos un futuro, y a través de él y su visión empezamos a entender que teníamos el deber de hacernos escuchar y hacer valer nuestros derechos”, manifestó Fabián Salinas, empresario de turismo rural en el Tolima.

Salinas se mostró sorprendido por el ataque contra Julián, ya que en el municipio de Chaparral se desconocen amenazas o confrontaciones en las que se hubiera visto envuelto el líder social asesinado.

En 2023, Arenas fue candidato al Concejo de Chaparral por el Pacto Histórico y era secretario municipal del partido Unión Patriótica en esta población.

“Exigimos a los entes de control, pero sobre todo a quienes imparten justicia en este país, que estos asesinatos no pueden quedar en el olvido. Un hombre que fue militante por la vida, constructor de paz y, sobre todo, un activista fundamental junto a las comunidades, ha sido asesinado. Nos queda un profundo lamentar”, expresó el diputado del Tolima, Jaime Tocora.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Orden Público del Tolima, Alfredo Bocanegra, indicó que las autoridades investigan si el crimen estaría relacionado con las actividades políticas del líder social.

“Cuando una persona es actor político, esa es una de las primeras variables que hay que investigar. Nos parece preocupante. Cuando es un líder social, líder político, un activista o una persona que demuestra una activa participación en cualquier partido político, obviamente debe ser considerada primeramente esta hipótesis para descartarse o confirmarse”, señaló Bocanegra.

Para este miércoles 19 de noviembre está prevista una velatón desde las 7:00 de la noche en el parque Los Presidentes de Chaparral, para honrar la memoria de Julián Arenas.