Boyacá mantiene alerta en 64 municipios por riesgo de inundaciones y deslizamientos

La Defensa Civil informó que 64 municipios de Boyacá presentan riesgo por deslizamientos e inundaciones debido al incremento de las lluvias y la saturación de los suelos. Especial atención se mantiene sobre Puerto Boyacá y el seguimiento al caudal del río Magdalena.

«...Estamos registrando afectaciones en municipios como San José de Pare, Pajarito, Belén y Moniquirá...», señaló la entidad. El organismo advirtió que el panorama climático podría extenderse hasta diciembre.

La institución recomendó activar planes locales de prevención. «...Pedimos a las comunidades y alcaldías mantener vigilancia en zonas de ladera y márgenes de ríos para evitar tragedias...», afirmaron los voceros oficiales.