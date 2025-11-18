Tunja

Boyacá mantiene alerta en 64 municipios por riesgo de inundaciones y deslizamientos

Defensa Civil advirtió que diciembre también mantendría condiciones de alta pluviosidad.

Boyacá mantiene alerta en 64 municipios por riesgo de inundaciones y deslizamientos

Felipe Carreño

Caracol Radio

La Defensa Civil informó que 64 municipios de Boyacá presentan riesgo por deslizamientos e inundaciones debido al incremento de las lluvias y la saturación de los suelos. Especial atención se mantiene sobre Puerto Boyacá y el seguimiento al caudal del río Magdalena.

«...Estamos registrando afectaciones en municipios como San José de Pare, Pajarito, Belén y Moniquirá...», señaló la entidad. El organismo advirtió que el panorama climático podría extenderse hasta diciembre.

La institución recomendó activar planes locales de prevención. «...Pedimos a las comunidades y alcaldías mantener vigilancia en zonas de ladera y márgenes de ríos para evitar tragedias...», afirmaron los voceros oficiales.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad