Bomberos de Duitama atendieron 27 casos en un solo fin de semana

Cuatro viviendas fueron afectadas por el fuerte vendaval que se registró en el municipio de Chivatá, Boyacá / Foto: Bomberos Chivatá

El Cuerpo de Bomberos de Duitama reportó la atención de 27 situaciones de riesgo durante el fin de semana. Entre ellas se registraron accidentes de tránsito y laborales, inundaciones, incendios, fugas de gas y rescate de personas y animales en condición de peligro.

«...En varios puntos de la ciudad, las lluvias provocaron encharcamientos y afectaciones estructurales...», explicó la institución. El personal respondió también a incidentes con materiales peligrosos y al corte de árboles que amenazaban viviendas.

Los bomberos insistieron en la importancia de la prevención comunitaria. «...Necesitamos que la ciudadanía mantenga planes familiares de emergencia y reporte cualquier situación de riesgo a tiempo...», recomendaron los oficiales.