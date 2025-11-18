Bomberos de Duitama atendieron 27 casos en un solo fin de semana
Accidentes, inundaciones, incendios y rescates marcaron la agenda de emergencias en el municipio.
El Cuerpo de Bomberos de Duitama reportó la atención de 27 situaciones de riesgo durante el fin de semana. Entre ellas se registraron accidentes de tránsito y laborales, inundaciones, incendios, fugas de gas y rescate de personas y animales en condición de peligro.
«...En varios puntos de la ciudad, las lluvias provocaron encharcamientos y afectaciones estructurales...», explicó la institución. El personal respondió también a incidentes con materiales peligrosos y al corte de árboles que amenazaban viviendas.
Los bomberos insistieron en la importancia de la prevención comunitaria. «...Necesitamos que la ciudadanía mantenga planes familiares de emergencia y reporte cualquier situación de riesgo a tiempo...», recomendaron los oficiales.