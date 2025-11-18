Autoridades asestaron duro golpe a la minería ilegal en Planadas, Tolima

Tolima

En la vereda Sur de Atá, en el municipio de Planadas (Tolima), las autoridades asestaron un contundente golpe a la minería ilegal. En flagrancia fueron detenidos seis adultos y aprehendido un menor de edad mientras realizaban explotación ilícita de yacimientos mineros en la finca La Playita.

De acuerdo con el informe de la Alcaldía de Planadas, tras actividades de verificación e inteligencia a través de drones, se logró establecer la presencia de maquinaria amarilla tipo oruga, y la Fuerza Pública realizó la captura de estas personas, al parecer provenientes de Antioquia.

“Estas personas, de origen antioqueño, quedaron a disposición de las autoridades competentes, y además los propietarios de los predios serán sujetos de investigación por parte de los organismos de control y fiscalización”, indicó la Alcaldía.

Por su parte, la directora de la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima), Olga Lucía Alfonso, precisó mayores detalles del operativo en Planadas.

“Encontramos en la ronda hídrica del río Atá actividades de minería ilegal. El Ejército Nacional hizo presencia primero en las coordenadas en las que teníamos información que se estaba realizando este tipo de extracción. Se capturó a siete personas, se incautó una retroexcavadora de oruga, un motor industrial y herramientas usadas para esta actividad”.

Este nuevo golpe a la minería ilegal se registra apenas unos días después de que cinco mineros fallecieran en un socavón del municipio de Ataco debido a un deslizamiento.