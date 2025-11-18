¡Adiós a los celulares! Meta lanzará gafas inteligentes que reemplazará smartphones el próximo 2026

La tecnología digital es un fenómeno que ha impactado con creces a la mayoría de las generaciones, puesto que cada año que pasa, los avances son cada vez más grandes. En la actualidad se han visto nuevos artefactos que nunca se pensaría que tendrían tal alcance, como carros que no necesitan de conductores para operar, esto se ha visto en países como Estados Unidos.

Es así que, el dueño de una de las empresas más grandes en tecnología, META, Mark Zuckerberg, ha realizado un anuncio importante que cambiaría la forma en la que utilizamos los celulares hoy en día.

El nuevo producto que puso en la mesa el dueño de META, ha sido revolucionar la manera de comunicarnos con otros. Es así que presentó este accesorio: gafas inteligentes con realidad aumentada.

Este producto se reveló en el evento de Meta Connect 2025, el cual se celebró en septiembre, donde se destacó el modelo más innovador de esta generación, las Meta Ray-Ban Display.

¿Cómo nace esta propuesta?

Si bien aun el producto y la propuesta son prematuras a su funcionamiento a futuro, la manera en la que la gente se comunica o ve la era digital y tecnológica también es todo un misterio. Pese a esto, según declaró Zuckerberg, se espera que dentro de diez años, los seres humanos ya no utilicen celulares, sino gafas.

Asimismo, aseguró que los smartphones, son un distractor diario que alejan cada vez más a las personas de tener una interacción presencial con otros en su entorno. Es así que, nace la propuesta de las gafas inteligentes, las cuales contarán con las siguientes características:

Pantalla.

Audio.

Cámara.

Grabación.

Diseño estético y ergonómico.

El CEO de META hizo enfatizó que estas gafas representan el nuevo “formato ideal para la superinteligencia personal”. Un dispositivo que puede ver, oír y hablar al usuario durante todo el día mientras genera información relevante en tiempo real.

Un nuevo futuro para la tecnología, y un adiós a los celulares

Los avances van aumentando, y pese a que es posible que dentro de unos años, aún se requieren más estudios y pruebas que consoliden este producto como reemplazo de celulares.

Según lo señalado por Zuckerberg, es cuestión de tiempo para que esta tecnología evolucione y se generalice, transformando la forma en que vivimos y nos comunicamos en la actualidad gracias a estas apps y dispositivos que existen hoy. El precio anunciado para las Meta Ray-Ban Display es de 799 dólares en Estados Unidos, se espera que su lanzamiento sea en el 2026.

Este dispositivo complementa otros lanzamientos de Meta en gafas inteligentes y pulseras neurales, que buscan un ecosistema coherente para impulsar esta transición a una era en la que la tecnología, será de gran ayuda para el diario vivir de cada persona.

