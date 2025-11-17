Suben a 130 los detenidos en operativo migratorio de Gobierno Trump en Charlotte

Las autoridades de Estados Unidos elevaron a 130 la cifra de migrantes detenidos durante el operativo “La Telaraña”, desplegado el fin de semana en Charlotte, la ciudad más grande de Carolina del Norte.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional, en los dos primeros días la Patrulla Fronteriza arrestó a más de un centenar de extranjeros que, “han violado las leyes de inmigración” del país.

Entre los detenidos hay personas de origen mexicano y hondureño, así como de otras nacionalidades.

El Gobierno estadounidense afirmó que, varios de ellos presentan antecedentes criminales, incluyendo pertenencia a pandillas, agresión con agravantes, posesión de armas peligrosas, hurto mayor, posesión de bienes robados, robo en tiendas, conducción bajo efectos del alcohol y entrada ilegal al territorio estadounidense.

El operativo ha provocado protestas de organizaciones civiles y residentes de Charlotte, quienes denuncian que las detenciones generan temor en las comunidades migrantes y exigen mayor transparencia sobre los procedimientos utilizados.

Las autoridades locales, por su parte, señalaron que continuarán colaborando con las agencias federales mientras avanza el operativo, que aún no tiene fecha de cierre. Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos humanos advirtieron que estas acciones podrían derivar en perfiles raciales y detenciones arbitrarias, especialmente en vecindarios con alta presencia latina.

También, solicitaron garantías para que las familias afectadas reciban asesoría legal y tengan acceso a información clara sobre el estatus de los detenidos.