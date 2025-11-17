Petro pide perdón a madres de los siete menores que murieron bombardeados en el Guaviare

El presidente Gustavo Petro se pronunció a través de su cuenta de X sobre el bombardeo a disidencias de las FARC de alias ‘Iván Mordisco’ por el que murieron siete menores reclutados por el grupo criminal en la mañana del sábado 15 de noviembre según confirmó Medicina Legal.

“Es dolorosa la pérdida de los menores de edad y yo llevaré ese pesar en mi conciencia, y se que nunca podré superar el dolor de sus madres a las que pido perdón", concluyó Petro en un mensaje en el que asumió responsabilidad por el hecho.

“Ya en la acción, los menores que no detectamos que existieran pero era muy posible, son menores combatientes en acción ofensiva, este hecho lo estudia el DIH y lo saca del tratamiento a poblaciones civiles (...) Es simplemente el análisis táctico de una acción que debe ser investigada y de la que soy responsable como comandante”, afirmó.

#POLÍTICA | El presidente Gustavo Petro (@petrogustavo) pide perdón a las madres de los siete menores que murieron en un bombardeo de las Fuerzas Militares en el Guaviare contra las disidencias de 'Iván Mordisco'.



Sin embargo, Petro justificó la emboscada de “150 integrantes del grupo armado narco” como la única alternativa para evitar la expansión de las disidencias de ‘Mordisco’ al norte del departamento donde fueron detectados.

"Anoto para claridad de la opinión, que las columnas de los narcos van por la selva y no son visibles para saber edades, no hay planificación de semanas", apuntó Petro, quien ya había dicho que no sabía de la presencia de menores en la zona bombardeada.

La opción armada está disponible si el grupo armado no accede a la paz: Petro

Por otro lado, Petro se refirió a la política de seguridad humana del Gobierno, que calificó como “político/militar”; es decir, según explica, que “la opción armada siempre está disponible si el grupo armado no accede a la negociación ni a la paz”.

En ese sentido, el presidente insiste en que no dejará pasar al narco a través del poder territorial o nacional. “El narco se detiene integrando las formas de acción sociales, políticas y militares”, detalló.