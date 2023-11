“Si se filtra alguna cosa será por alguno de nosotros”: fiscal Burgos a Nicolás Petro

JUDICIAL

Caracol Radio conoció un fragmento del interrogatorio a Nicolás Petro, en el cual el fiscal Mario Burgos prometió reserva del proceso y en el que aseguró que si se filtraba era por cuenta de su despacho judicial.

El 1 de agosto el fiscal Mario Burgos, anunció en plena audiencia de imputación de cargos contra Nicolás Petro, que iniciaba un proceso de colaboración judicial. Al final de cuentas, esa cooperación se cayó porque el interrogatorio se filtró.

Lo que no dijo el fiscal Mario Burgos, fue lo que prometió a Nicolás Petro, previamente para convencerlo de que hablara.

El fiscal Burgos aseguró Nicolás Petro, y a su entonces abogado, que la Fiscalía sería la única responsable si se llegaba a filtrar ese interrogatorio. Así quedó grabado en un video obtenido por Caracol Radio.

Fiscal Burgos: “La información muy seguramente se va a tener que usar, pero con fines eminentemente judiciales, nada más. No se va a hacer ninguna publicación, el señor investigador jefe de policía judicial en este caso va a tener la reserva, no vamos a tener copia alguna, inclusive, yo siempre he sido muy respetuoso de las labores que hacen los funcionarios de Policía Judicial, ellos la mantienen custodiada, salvo que se le necesite de manera judicial en algún escenario ante un juez de la República.

Simplemente eso, no pierdan cuidado, esto no va (…) estamos aquí tres personas, cuatro personas, perdón, porque salió el doctor Merchán, y aquí va a quedar. Si se filtra alguna cosa será por alguno de nosotros, creo que somos éticos, nos lo han demostrado, entonces, eso no va a pasar para su tranquilidad”.

Nicolás Petro: “bueno, muchas gracias”.

Ese fragmento de 56 segundos no sería relevante si no fuera porque el fiscal Mario Burgos es investigado en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, precisamente por la filtración de ese interrogatorio a la revista Semana.

El fiscal Burgos ha negado a la defensa de Nicolás Petro y a la Comisión de Disciplina que él ni su equipo fueron los responsables de esa filtración.

Entonces, si la única copia de ese interrogatorio estaba bajo custodia del investigador y del fiscal Burgos ¿quién filtró ese interrogatorio que gozaba de reserva judicial? Esa presunta es la que trata de resolver la magistrada Magda Victoria Acosta Walteros