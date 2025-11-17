Del barrio al mundo: Cultura popular latinoamericana

Caracol Radio junto con la Pontificia Universidad Javeriana, explora cómo la música, la literatura y las expresiones culturales de América Latina han trascendido fronteras, resignificando lo que significa ser latino.

Es impresionando como la identidad latinoamericana se construye a partir del mestizaje, la memoria sonora, la apropiación del lenguaje y la digitalidad, que hoy permiten que todos puedan contar, cantar y reinterpretar sus propias historias.

Incluso, hay una evolución del orgullo por lo latinoamericano, desde la valoración de ritmos antes considerados “de viejos” hasta su reconocimiento global como símbolo de identidad y resistencia cultural. Dentro de esto también se destaca la influencia de la radio, el cine y la literatura , con figuras como Gabriel García Márquez, en la consolidación de una narrativa común que nos une como región diversa, alegre y resiliente.

Se reconoce cómo elementos cotidianos como la música, las frutas, la calidez humana y la riqueza lingüística son reflejo de una forma única de habitar el mundo. La cultura popular latinoamericana no solo nos define, sino que nos conecta con el resto del planeta, mostrando que del barrio al mundo, lo latino es una manera de sentir, crear y vivir.