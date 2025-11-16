Tres personas son asesinadas este puente festivo en Caldas, los hechos son por intolerancia

Hombre herido en Salamina

Manizales

En Salamina, en la noche del sábado, la policía recibió un llamado de la comunidad alertando del sonido de disparos, al llegar los uniformados se percataron de un hombre herido por arma de fuego, por lo que iniciaron un plan candado para dar con los presuntos responsables, quienes fueron capturados en el municipio de Neira.

“Justamente había una persona herida con arma de fuego, se desconoce la causa real, pero ocurrió en una casa abandonada en el sector de Palenque. Al parecer, fueron tres personas las involucradas, el plan candado dio como resultado en el municipio de Neira donde capturaron a los dos presuntos responsables. Se desconoce si estaban consumiendo bebidas embriagantes o sustancias alucinógenas”, indica Franklin Henao, secretario de Gobierno de Salamina.

Mujer es capturada por atacar a su pareja en Marmato

Mientras que en Marmato, un hombre de nacionalidad extranjera falleció cuando fue atacado con un arma cortopunzante por su pareja sentimental, el cuerpo de bomberos del municipio atendió la emergencia trasladando al herido al hospital local, pero llegó sin signos vitales.

“En la madrugada del domingo, la policía recibe el llamado de lo ocurrido, un hombre fue asesinado con arma blanca, lo llevaron al hospital pero llegó sin signos vitales. María Sánchez fue capturada, al parecer, era su pareja sentimental y ambos de nacionalidad venezolana. El origen se desconoce y el hecho es materia de investigación. El reporte de bomberos es que la víctima, José David Rendón, se desangró en gran cantidad”, reporta el alcalde Carlos Alberto Cortés.

Otros hechos violentos en Caldas

En Manizales, una mujer de 66 años fue asesinada con arma de fuego por un hombre, aún se desconoce la causa del hecho. En La Merced, un anciano murió cuando le dispararon en varias oportunidades al interior de su finca y las autoridades investigan el caso.

Las autoridades envían un mensaje a la comunidad para que haya una sana convivencia, en especial en diciembre, ya que es un mes de celebrar las fechas especiales, por lo que piden consumir bebidas embriagantes con responsabilidad y dialogar ante situaciones confusas para evitar tragedias.