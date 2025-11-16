Sicario mató a hombre en la puerta de una discoteca del barrio Blas de Lezo, en Cartagena

Cartagena

Consternación generó el homicidio a sangre fría de Alexander Altamar Hernández, un hombre de 43 años que trabajaba en la seguridad de la reconocida discoteca Ibiza VIP ubicada en el barrio Blas de Lezo de Cartagena.

De acuerdo con las primeras versiones entregadas por la Policía Metropolitana, un sujeto desconocido llegó a la zona, sacó un arma de fuego y sin contemplación le disparó sin mediar palabra cuando se encontraba en la puerta de este establecimiento comercial, en la noche de este sábado 15 de noviembre.

Según testigos, Alexander Altamar recibió múltiples impactos de bala en el pecho, espalda y cabeza, que terminaron acabando con su vida pese a los esfuerzos de algunas personas por ayudarlo. El homicida emprendió la huida con rumbo desconocido sin poder ser capturado por las autoridades.

Hasta el momento se desconocen los móviles de este crimen que ha provocado muchas reacciones a través de redes sociales.