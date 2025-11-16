Procuraduría condenó la muerte de los siete menores en bombardeo en Guaviare

Colombia.

El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, se pronunció tras el bombardeo contra las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’ en zona rural del Guaviare, operación en la que perdieron la vida siete menores reclutados forzosamente por ese grupo armado.

En un comunicado, el Ministerio Público condenó de manera enfática el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, y recordó que este constituye un crimen de guerra.

Eljach, también hizo un llamado a las Fuerzas Militares para que garanticen la aplicación estricta del Derecho Internacional Humanitario durante sus operaciones.

“El Procurador General recuerda a las Fuerzas Militares su deber de observar y perfeccionar, de manera permanente, los protocolos y procedimientos operacionales que aseguren el pleno respeto al DIH y a los principios de distinción, proporcionalidad y precaución”, señala el documento.

El jefe del Ministerio Público insistió en la necesidad de proteger a la población civil, especialmente a los menores reclutados por organizaciones ilegales, y pidió redoblar los esfuerzos institucionales para prevenir estos hechos y judicializar a los responsables.